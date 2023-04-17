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Ольховые смотрины наступили по народному календарю

Память Иосифа песнописеца чтит православная церковь сегодня, пишет портал calend.ru. Он родился в девятом веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.

Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево.

Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

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