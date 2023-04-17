На Северо-Западе России будет доминировать антициклон

07:43, 17 апреля 2023, ПАИ

Антициклон будет доминировать на Северо-Западе России в течение этой недели. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в атмосфере будет доминировать антициклон, так что только на севере региона вероятность осадков будет повышенной», — отмечается в сообщении. Так, днём на юге региона ожидается от +10 до +15 градусов, на севере - от +3 до +8 градусов.

В Санкт-Петербурге вплоть до пятницы существенные осадки маловероятны. Дневная температура существенно превысит уровень апрельской нормы – днём от +11 до +14 градусов.