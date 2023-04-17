Число занятых в IT-отрасли в 2022 году выросло на 12%

12:52, 17 апреля 2023, ПАИ

Количество занятых в IT-отрасли РФ сотрудников за 2022 год увеличилось на 12%, до 761 тысячи человек, уровень их зарплат вдвое выше, чем в других отраслях, и за год вырос на 19%, пишет РИА-Новости со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина.

«За последний год число занятых в IT увеличилось на 12% и достигло 761 тысячи человек», — сообщил Максима Паршин в ходе парламентских слушаний комитета по просвещению в Госдуме.

«Зарплаты увеличились на 19%, и зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике. Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Когда я общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть, - это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей», - отметил Паршин.