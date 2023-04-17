20 тонн сухого молока из Польши запретили ввозить в Псковскую область

16:55, 17 апреля 2023, ПАИ

На российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн сухого молока из Польши. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар перевозился из Литвы в Казахстан. При этом не было разрешения на ввоз от комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Номер пломбы, заявленный в ветеринарном сертификате Литвы на экспортируемые из Европейского союза в Российскую Федерацию молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, не соответствовал фактически выявленному номеру пломбы в ходе ветеринарно-санитарного досмотра.

В итоге ввоз груза на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате.