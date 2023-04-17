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Общество

Названы регионы России с самым доступным жильем

Регионы с самым доступным жильем назвали аналитики Россельхозбанка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Улучшение условий ипотечного кредитования в условиях стабилизации на финансовом рынке и возможное снижение ставок во второй половине года будут способствовать выходу рынка жилья на стабильные показатели, в том числе и по динамике цен на жилье», - отметил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Дмитрий Тарасов.

Фото: АО «Россельхозбанк»

Стоимость квадратного метра определяется двумя основными группами факторов. Первая группа - природно-географические, ко второй группе относятся рыночные факторы, связанные с размерами и привлекательностью региона и его рынка жилья.

По результатам исследования аналитиков РСХБ, в группе регионов c наименьшей рыночной стоимостью (до 60 тысяч рублей за метр) и себестоимостью строительства (до 30 тысяч за кв. метр) находятся менее десяти регионов, из которых свыше половины приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа. Основная причина – относительно низкая стоимость строительства.

Другая часть этого списка представлена Новгородской, Ивановской, Смоленской и Курганской областями. В этом случае сказывается влияние соседних регионов, формирующих «вытягивающий» миграционный поток (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск). В этой группе реализуется всего 2,5 % от всех проектов жилищного строительства в стране.

Вторая группа, с рыночной стоимостью жилья от 60 до 75 тысяч рублей за кв. метр и себестоимостью строительства от 30 до 40 тысяч за кв. метр, представлена 23 регионами, из которых восемь приходится на Центральный федеральный округ, а пять – на Приволжский, также представлен Южный и Уральский федеральные округа. Основные регионы в этой группе Владимирская, Ульяновская, Костромская, Брянская и Челябинская области, наибольшее влияние в которых оказывает соседство московского мегаполиса. В этой группе реализуется почти 14 % от всех проектов жилищного строительства в стране.

Среди наиболее «дорогих» регионов (себестоимость свыше 100 тысяч рублей за кв. метр и стоимость выше 110 тысяч рублей за кв. метр) самая большая доля принадлежит Дальневосточному федеральному округу (6 из 14 регионов), что определено природно-географическими факторами, а не активным рынком жилья, отмечают аналитики РСХБ. Кроме того, сказывается более высокий уровень номинальных доходов населения.

Аналитики РСХБ отмечают также риски, связанные с конкретными проектами, которые и определяют низкую цену: неудачное местоположение, отсутствие надлежащей инфраструктуры (магазины, бытовые услуги), проблемы транспортной доступности. Данные факторы нужно учитывать не только при покупке нового жилья, но и при совершении сделок на вторичном рынке. В этом случае прибавляется еще и фактор износа дома.

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