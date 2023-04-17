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Общество

Пыталовский моделист представил новую работу, посвящённую танковому бою

Фото Геннадия Комара

Пыталовский моделист Геннадий Комар представил свою новую работу. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Представленную картину мастер назвал «Ленинградский рубеж. Весна 1942 года».

Фото Геннадия Комара

«Оборона Ленинграда, наверное, одно из самых трагичных и одновременно героических событий Великой Отечественной войны. В диораме отражены события весны 1942 года, когда наши войска отбили очередную атаку врага и подошли, чтобы поближе рассмотреть поверженного зверя», — гласит сообщение.

По словам Геннадия Комара, сборка производилась из коробок, стволы заменены на металлические и у Т-34 заменены катки.

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