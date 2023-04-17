В Брянской области неизвестный подорвался на мине при попытке проникнуть из-за границы

23:22, 17 апреля 2023, ПАИ

Неизвестный подорвался на мине, пытаясь проникнуть в Брянскую область с территории Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, некто пытался незаконно пересечь границу неподалёку от села Запесочье Погарского района.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ», — пояснил губернатор. Он отметил, что линия служит для предотвращения подобных случаев и обеспечения безопасности жителей приграничных сёл.

Ранее в Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ из 15 человек.