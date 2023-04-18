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Общество

Очно или онлайн: «Единая Россия» рассказала о «Диктанте Победы»

Принять участие в самой масштабной патриотической акции «Диктант Победы» можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Фото: здесь и далее сайт партии «Единая Россия»

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. При этом количество площадок «Диктанта Победы» – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте», – подчеркнул он. Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Кроме того, более 120 площадок «Диктанта Победы» организуют на Донбассе.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов – 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

«Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и Прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. «Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 000 добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», - рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Так, в Псковской области уже зарегистрировано 68 площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы». Из них – 6 закрытых на территории воинских частей и силовых структур. Вместимость всех площадок составит более 2,5 тысяч человек.

«Главной площадкой для написания «Диктанта Победы» впервые в Пскове станет зал с экспозицией по истории Великой Отечественной войны в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Ожидается, что в акции примут участие первые лица региона, депутаты разных уровней, руководители предприятий и организаций, общественники, студенты, школьники и другие», - отметил руководитель Псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максим Адамчук.

В число 20 федеральных победителей диктанта прошлого года, правильно ответивших на все вопросы, вошел и военнослужащий 76-й ДШД ВДВ. В этом году он также планирует принять участие в «Диктанте Победы», добавил Максим Адамчук.

«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

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