С тяжестью и отечностью в ногах помогут справиться в пансионате «Кривск»

13:00, 18 апреля 2023, ПАИ

С тяжестью и отечностью в ногах помогут справиться в пансионате «Кривск» Банка России. Как рассказали в пансионате, среди предлагаемых в здравнице спа-услуг есть аппаратный массаж стоп «Марутака». Он разработан в Японии и основан на акупрессурном воздействии на область стопы.

«Спа-услуга улучшает кровоснабжение в мелких и крупных сосудах, помогает в борьбе с тяжестью и отечностью в ногах за счет релаксации мышечного и связочного аппарата, разгоняет обмен веществ, служит профилактикой варикозной болезни, может использоваться при послеоперационных и посттравматических отеках», - рассказали в «Кривске».

Кроме того, пансионат предлагает скорректированную программу «Здоровый позвоночник и суставы». Данная программа направлена на лечение различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий травм и ушибов, спортивных повреждений. Она включает в себя прием врача-терапевта (первичный, заключительный), консультацию врача-физиотерапевта, ванну гидромассажную (общая, для рук, для ног), массаж (бесконтактный массаж, механический массаж), физиотерапевтические процедуры (электротерапия, магнитолазерная терапия, ингаляции, лимфопрессотерапия), фитотерапию, бассейн, занятия с инструктором ЛФК, дозированную ходьбу, климатолечение (солнечные и воздушные ванны, аэрофототерапия) и оказание симптоматической медицинской помощи.

Для приобретения спа-услуг в пансионате консультация врача не обязательна, но желательна при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной, заболеваний кожи.

За дополнительной информацией можно обратиться в медицинский корпус пансионата по номеру 8 (8112) 69-49-25, спортивно-развлекательный комплекс 8 (8112) 69-49-45 или к администратору службы приёма и размещения (ресепшен) 8 (8112) 69-49-15.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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