В Госдуме приняли поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

15:04, 18 апреля 2023, ПАИ

Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

Поправки вносятся в статью 275 УК РФ «Государственная измена». После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ, смогут назначить наказание в виде пожизненного заключения, пишет РИА Новости.

Сейчас закон устанавливает ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.