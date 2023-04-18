Неизвестные расстреливают котов в Псковском районе

20:11, 18 апреля 2023, ПАИ

За неделю в псковскую зоозащитную организацию уже дважды обратились местные жители с тревожными звонками о том, что неизвестные расстреливают котов в деревне Уграда.

«Уважаемые жители Уграды, сегодня поступил звонок с просьбой помочь коту. По словам звонившей девушки, кот подстрелен. За неделю это уже второй кот. К сожалению, когда мы приехали, кот был в критическом состоянии, до клиники не довезли», — отмечают в сообщении группы «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г.Псков».

Также зоозащитники отмечают, что заявление по факту убийства животного будет написано. Волонтёры ищут тех, кто может знать что-то о произошедшем.

Отмечается, что ранее были замечены мёртвые голуби, теперь стрелок переключился на кошек.

Напомним, подобное случалось и в Новоржеве. Там полиция уже проводит проверку по факту стрельбы по кошкам.