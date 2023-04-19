День подснежника празднуют сегодня в мире

07:02, 19 апреля 2023, ПАИ

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается День подснежника. Свою историю праздник ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году, пишет calend.ru.

В зависимости от климатической зоны подснежники зацветают от января до апреля. Однако в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, поэтому данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня он стал любим и в других странах.

На Руси существовала легенда, что однажды Зима-старуха со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек и смог выбраться из под снежного покрывала. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу весне.

В настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную Книгу как исчезающий вид. Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников, призывают всех относиться к этим цветам осторожно и бережно и даже в преддверии весенних праздников не дарить их женщинам.

