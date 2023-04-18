Диплом победителя получила книга «Ганзейские сказы»
Книга «Ганзейские сказы» получила диплом победителя конкурса издательской продукции «Псковская книга». Об этом сообщает группа «Порхов – ганзейский город» в соцсети «ВКонтакте».
Автор Софья Шамраева провела презентацию книги в Псковской областной библиотеке.
Все мероприятия проходят в рамках Международного форума «Русский Запад», на котором также присутствуют учредитель Геннадий Григорьев и директор Даниил Григорьев.
Отметим также, что книга «Псковские народные сказки» победила в конкурсе книжного форума «Русский Запад».
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