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Книга «Псковские народные сказки» победила в конкурсе книжного форума «Русский Запад»

Книга «Псковские народные сказки», изданная Театрально-концертной дирекцией Псковской области, стала победительницей в XXVII конкурсе «Псковская книга – 2022» в номинации «Лучшее издание для детей и юношества». Об этом сообщает телеграм-канал «Театрально-концертная дирекция Псковской области».

Диплом победителя сегодня вручила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на торжественном открытии Международного книжного форума «Русский Запад».

Первый тираж «Псковских народных сказок» вышел в июне прошлого года. За это время сотни книг уже обрели новый дом и своих почитателей. Увлекательные сказки с псковским колоритом и потрясающими иллюстрациями стали занимательным чтением для детей и взрослых всех возрастов.

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