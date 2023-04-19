Запахло жареным: как готовят шашлык псковские випы

16:34, 19 апреля 2023, ПАИ

Не мясом единым, как оказалось, балуют себя и близких на весенних пикниках спикеры медиацентра ПАИ. В преддверии шашлычного сезона гости ПАИ поделились своими рецептами угощений и секретами отличного отдыха.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Под шашлыками ведь можно воспринимать и просто времяпрепровождение на свежем воздухе. Главное же, с удовольствием погулять по лесу или возле реки, пообщаться... Для меня важно, чтобы ландшафт был приятный.

А если мы говорим ещё и о том, чтобы что-то перекусить, то я предпочитаю овощи, фрукты, сыры – что-то такое лёгкое. На природе это несложно организовать. А шашлык – это, честно говоря, на любителя. Чтобы не было, как та Демьянова уха: когда мяса много, начинаешь перебирать, и уже не так хочется. Кстати, на замену шашлыкам можно сделать рыбу в фольге. А самый быстрый вариант – приготовить шашлык из колбасок, которые продаются во многих мясных магазинах. Раз – и готово!

Заместитель главного врача по диагностической службе ПОИКБ Галина Горбунова:

– Отличная альтернатива шашлыку – рыба: сёмга или форель, а также овощи. Я предпочитаю, чтобы вкус блюд был более чистым. Добавляю буквально соль и перец, чтобы не портить вкус рыбы. Без всяких маринадов – получается замечательно. А к овощам, как правило, соевый соус. Чем меньше майонезов и кетчупов, тем полезнее для здоровья. И вкус по-настоящему чистый.

Председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов:

– В минувшую субботу мы с женой хотели мясо приготовить, но не успели. Так мы готовое купили, просто приехали на природу, посидели, чтобы с мангалом не заморачиваться.

У нас такая альтернатива шашлыку: жена книгу читала, я свои заметки делал. Для нас важнее пища духовная – любование природой и семейное времяпрепровождение.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко:

– Я большой любитель морепродуктов, поэтому мне нравятся любые дары моря на гриле. Особенно лангустины, если есть такая возможность. А если их ещё сбрызнуть лимонным соком – вообще великолепно! Очень вкусный также окунь в соевом соусе. Его немножечко замариновать, и на гриле он тоже получатся очень вкусный.

А ещё я для себя недавно открыла овощи на гриле – помидорки, а также грибочки... Как же это вкусно! Рецепт грибов с сырной корочкой просто замечательный! Причём их можно как на гриле, так и в духовке сделать. Это на тот случай, если вдруг пойдёт дождь и придётся ехать обратно. Дай бог, чтобы было поменьше дождей и побольше пикников, но безопасных!

Генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова:

– Кальмары под картофелем с луком и яблоками – это одно из моих самых любимых блюд в последние годы. Я готовлю его вместо мяса, которое мы традиционно делали в духовке. Чтобы блюдо удалось, нужно сложить все ингредиенты и потом залить их сметаной и горчицей. Его я с собой беру на природу, разогреваю и ем. Конечно же, не забываю про баклажаны – это тоже просто супер! Запекаем их с луком и помидорками и подаём с зернистой горчицей.

Заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Наталья Дуброва:

– На природе мы готовим крылышки, маринованные в соевом соусе с добавлением кетчупа, лука и чеснока, – KFC отдыхает! Можно ещё закоптить рыбку. У нас появилась небольшая по размеру, но очень вкусная рыба, называется спарктик. Рекомендую! Конечно, добавляем овощи, ведь нет предела совершенству...