Личный состав университета ФСИН в Пскове подняли по тревоге

11:07, 19 апреля 2023, ПАИ

Сигнал «Сбор» объявили в Псковском филиале университета ФСИН сегодня в 5:50. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В установленное время сотрудники и курсанты образовательной организации в полной экипировке построились на плацу. Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев озвучил этапы тренировки, которая включала в себя проверку умений и навыков работы дежурной службы образовательной организации, эффективности существующей системы оповещения, а также готовности сотрудников подразделений филиала к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

«Личный состав и дежурная служба продемонстрировали слаженность в работе. Система оповещения показала свою работоспособность», - отметили в вузе.