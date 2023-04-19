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Общество

К турсезону Сбер намерен увеличить количество банкоматов в Крыму

Фото ПАО "Сбербанк"

К туристическому сезону Сбер намерен увеличить количество банкоматов в Крыму до 80 устройств. Об этом рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Она заявила о высоком интересе к банкоматам Сбербанка на полуострове. По ее словам, оборот на один банкомат в Крыму выше среднего по стране.

«Также мы наблюдаем повышенный спрос на функцию вноса наличных на карты банка через банкоматы. Высокий интерес обусловлен популярностью сервисов Сбера, например, к переводам. Мы планируем к туристическому сезону, в мае-июне, расширить сеть банкоматов в Крыму до 80», - уточнила Галкина.

Ранее сообщалось, что Сбербанк начал работать в Крыму в январе этого года. На полуострове уже установили 30 банкоматов. А до конца года банк намерен запустить региональные отделения в Симферополе и Ялте.

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