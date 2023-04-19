«Вахта Памяти» пройдет в Невельском районе

14:35, 19 апреля 2023, ПАИ

«Вахта Памяти» пройдет в деревне Бегуново Невельского района с 21 апреля по 4 мая. Поисковые работы будут проходить в местах сражений 112-й стрелковой дивизии. Об этом сообщили в группе поискового движение «Первый рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

Организатором «Вахты Памяти» выступает межрегиональная историко-патриотическая поисковая общественная организация «Псковский рубеж» при поддержке местной и региональной власти.

Как сообщили организаторы, заезд участников поисковых отрядов запланирован на 20-21 апреля, а торжественная церемония открытия состоится 23 апреля в 10:00.

В программу мероприятий «Вахты Памяти» войдут ежегодная конференция МИППОО «Псковский рубеж» и торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Невельского района. Мероприятие состоится 29 апреля в 14:00.

Закрытие церемонии запланировано на 3 мая в 19:00, а перезахоронение останков воинов Красной Армии состоится 4 мая.