Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Вахта Памяти» пройдет в Невельском районе

«Вахта Памяти» пройдет в деревне Бегуново Невельского района с 21 апреля по 4 мая. Поисковые работы будут проходить в местах сражений 112-й стрелковой дивизии. Об этом сообщили в группе поискового движение «Первый рубеж»  в соцсети «ВКонтакте». 

Организатором «Вахты Памяти» выступает межрегиональная историко-патриотическая поисковая общественная организация «Псковский рубеж» при поддержке местной и региональной власти.

Фото здесь и далее: группа Псковский рубеж в соцсети «ВК»

Как сообщили организаторы, заезд участников поисковых отрядов запланирован на 20-21 апреля, а торжественная церемония открытия состоится 23 апреля в 10:00.

В программу мероприятий «Вахты Памяти» войдут ежегодная конференция МИППОО «Псковский рубеж» и торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Невельского района. Мероприятие состоится 29 апреля в 14:00. 

Закрытие церемонии запланировано на 3 мая в 19:00, а перезахоронение останков воинов Красной Армии состоится 4 мая. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

На вопросы об акции «Губернаторский дневник» ответили псковичам

19 апреля 2023

Готовы ли псковские рестораны к высокому сезону, обсуждают на круглом столе в ПАИ
19 апреля 2023

«Вахта Памяти» пройдет в Невельском районе
19 апреля 2023

Из Башкирии организуют школьные туры в Псковскую область

19 апреля 2023

Уже 10 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по благоустройству
19 апреля 2023

Изданный ПсковГУ сборник сказок и легенд победил в конкурсе «Псковская книга»
19 апреля 2023

Лишь 42% псковичей поддерживают идею увеличить майские выходные за счёт новогодних
19 апреля 2023

Три главные причины палов травы назвали в МЧС

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...