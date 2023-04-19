Совет областного Собрания определил три темы для парламентского обсуждения

14:43, 19 апреля 2023, ПАИ

Очередная апрельская сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 25 апреля. Выбор даты связан с мероприятиями, приуроченными ко Дню российского парламентаризма, ежегодно в них принимают участие спикеры всех региональных законодательных органов страны. Решение принял Совет парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В повестку включены 28 вопросов, откроет заседание парламентский час, посвящённый работе комитета по транспорту и информации о ремонте дорожной сети, запланированном на 2023 год. С инициативой о его проведении выступил вице-спикер Собрания Александр Братчиков. Депутат аргументировал выбор поступающими обращениями граждан о состоянии дорог регионального значения – каждый год их особенно много по окончании зимнего периода. «Хотелось бы детально узнать, какие контракты уже заключены, где и насколько долго будут продолжаться ремонтные работы», - конкретизировал вопрос Александр Братчиков.

Кроме того, депутаты включили в примерный график обсуждения ещё две темы. Одна из них объединит предложения руководителей всех фракций и коснётся модернизации системы образования – речь идёт о капитальных ремонтах школ, в 2023 году в список попали 10 учреждений. Также депутаты рассчитывают получить из доклада представителя исполнительной власти информацию о том, как решается кадровая проблема в сфере, на какие меры поддержки могут рассчитывать специалисты. Этот вопрос Совет Собрания планирует включить в повестку майской сессии.

Третья тема для парламентского часа ожидает очереди с начала года. Председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов предложил коллегам не оставлять без внимания проводимые в регионе работы по догазификации. Напомним, в 2022 году парламент трижды заслушивал доклад генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» Олега Басникова. В настоящее время за ситуацией в округах следят во взаимодействии с главами районов депутаты-одномандатники. Кроме того, специалисты энергетической компании учли высказанные ранее замечания и рекомендации законодательного органа и на регулярной основе стали направлять в комитет по экономической политике сводную информацию о выполнении графика запланированных в районах работ. «5-го числа каждого месяца можно сверять часы и контролировать ход догазификации. Думаю, можно дать коллегам ещё два-три месяца, чтобы оценить результат», - отметил Андрей Козлов.

Спикер Собрания Александр Котов предложил обратиться к теме догазификации в сентябре – сразу по окончании летнего сезона и парламентских каникул.