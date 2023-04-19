Аллея памяти героев СВО появится в Великих Луках

15:46, 19 апреля 2023, ПАИ

Аллея памяти героев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, появится в Великих Луках. Оборудовать памятное место планируется рядом с братским захоронением. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.



«Аллея будет находиться в правильном месте, потому что здесь и Аллея памяти 6-й роты, и братское захоронение наших дедов и прадедов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны», - отметила депутат Великолукской городской Думы, директор школы № 13 Елена Чернозубова.



По её словам, создание новой аллеи очень важно для сохранения исторической памяти, а также для патриотического воспитания молодого поколения великолучан.



Напомним, инициативу создания аллеи поддержало руководство города Великие Луки. Уже в сентябре будет обсуждаться дизайн-проект будущего памятного места.