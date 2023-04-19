80 млн рублей собираются потратить на ремонт Октябрьского проспекта в Пскове

16:56, 19 апреля 2023, ПАИ

Ремонт Октябрьского проспекта на участке от улицы Свердлова до улицы Вокзальной выполнят в Пскове до июня 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как отмечается в документах, основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Подрядчику предстоит устранить дефекты и восстановить элементы автомобильной дороги.

Ремонт будет проводиться в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть», подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков», муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Начальная цена контракта - 80,4 млн рублей.