Очное отделение «Гостиничное дело» может появиться в ПсковГУ

10:13, 20 апреля 2023, ПАИ

Новое очное бюджетное отделение бакалавриата «Гостиничное дело» может появиться в ПсковГУ. Об этом рассказал член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, псковский ресторатор Андрей Филатов во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

«Я дал согласие на заключение договора с университетом. <...> Это будет на кафедре экономики, бакалавриат «Гостиничное дело», - сказал он.

Также Андрей Филатов добавил, что в 15-м училище сейчас идет разговор о введении стипендии на период обучения. «Мы рассматриваем в этом году и, возможно, с сентября с новыми абитуриентами будем заключать соглашения, посмотрим на ребятишек», - отметил Андрей Филатов, уточнив, что организация будет платить стипендию тому студенту, которого планирует в дальнейшем трудоустроить.

Он добавил, что помимо этого ребятам учебных учреждений на постоянной основе предоставляется практика.