Газовую котельную хотят перенести с территории Псково-Печерского монастыря

21:09, 19 апреля 2023, ПАИ

Выполнена значительная часть работ по прокладке инженерных коммуникаций на территории ансамбля Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Следующим этапом станут работы по прокладке сетей теплоснабжения.

Сообщается, что сейчас решается вопрос о перемещении газовой котельной с территории монастыря. Здание расположено вблизи объекта федерального значения, вплотную к крепостной стене и Башне нижних решёток. Это противоречит нормам безопасности.

Рассматривается вариант перенесения котельной за территорию памятника. На расстоянии, соответствующем нормативам, котельная будет функционировать и снабжать теплом монастырь.