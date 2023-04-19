Газовую котельную хотят перенести с территории Псково-Печерского монастыря
Выполнена значительная часть работ по прокладке инженерных коммуникаций на территории ансамбля Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».
Следующим этапом станут работы по прокладке сетей теплоснабжения.
Сообщается, что сейчас решается вопрос о перемещении газовой котельной с территории монастыря. Здание расположено вблизи объекта федерального значения, вплотную к крепостной стене и Башне нижних решёток. Это противоречит нормам безопасности.
Рассматривается вариант перенесения котельной за территорию памятника. На расстоянии, соответствующем нормативам, котельная будет функционировать и снабжать теплом монастырь.
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