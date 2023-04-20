Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

12:45, 20 апреля 2023, ПАИ

Лития прошла на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».

Заупокойную литию совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Ему сослужил настоятель монастыря игумен Василий (Бурков).

Напомним, что Всероссийский форум «Разговоры о важном» проходит в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие собрало свыше 100 учителей и наставников из более чем 60 регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодежи.