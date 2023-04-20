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Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

Лития прошла на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».  

Заупокойную литию совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Ему сослужил настоятель монастыря игумен Василий (Бурков). 

Фото здесь и далее: корреспондент газеты «Пушкинский край»

Напомним, что Всероссийский форум «Разговоры о важном» проходит в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие собрало свыше 100 учителей и наставников из более чем 60 регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодежи.   

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