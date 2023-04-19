Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 100 учителей соберутся в Псковской области на «Разговоры о важном»

Всероссийский форум «Разговоры о важном» пройдет в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие соберет свыше 100 учителей и наставников из более чем 60-ти регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодежи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Открытие форума состоится на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»  в Пушкиногорском районе 20 апреля. Эксперты, представители власти и духовенства пообщаются с участниками форума на актуальные темы детства и юношества.

Второй день форума пройдет на площадке Псковского технического лицея, где запланированы две открытые лекции. Первую проведет лектор Российского общества «Знание», журналист и политический обозреватель Александр Асафов, вторую — директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

В Псковском музее-заповеднике состоится открытый диалог «Разговор о важном с учителями». В рамках мероприятия сотрудники Минпросвещения РФ, специалисты Российского детско-юношеского центра и Института стратегии развития образования обсудят с учителями и наставниками вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитания гражданина России.

Кроме того, участники форума проведут для коллег мастер-классы «Профессиональный разговор о важном».

Заключительные мероприятия форума, в том числе пленарное заседание, пройдут на территории Свято-Успенского Псково Печерского монастыря.Форум проводится в продолжение цикла мероприятий «Разговоры о важном».

Напомним, с нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Предмет направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди российских школьников. Урок проходит после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час. На занятиях дети обсуждают с учителем вопросы, связанные с патриотизмом, нравственным воспитанием, экологией, важными историческими событиями.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

На вопросы об акции «Губернаторский дневник» ответили псковичам

19 апреля 2023

Готовы ли псковские рестораны к высокому сезону, обсуждают на круглом столе в ПАИ
19 апреля 2023

«Вахта Памяти» пройдет в Невельском районе
19 апреля 2023

Из Башкирии организуют школьные туры в Псковскую область

19 апреля 2023

Уже 10 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по благоустройству
19 апреля 2023

Изданный ПсковГУ сборник сказок и легенд победил в конкурсе «Псковская книга»
19 апреля 2023

Лишь 42% псковичей поддерживают идею увеличить майские выходные за счёт новогодних
19 апреля 2023

Три главные причины палов травы назвали в МЧС

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...