Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах поступил в областное Собрание

13:40, 20 апреля 2023, ПАИ

Проект закона, регламентирующий процесс формирования органов местного самоуправления в муниципальных округах, предстоит рассмотреть депутатам – документ поступил в парламент и включен Советом Собрания в проект повестки апрельской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект устанавливает единообразные наименования обязательных органов местного самоуправления в новых муниципальных образованиях – в каждом будет собрание депутатов муниципального округа, глава муниципального округа и администрация муниципального округа.

В законопроекте прописаны численность, срок полномочий и порядок избрания депутатов представительного органа первого созыва, а также первых глав муниципальных округов. Принять эти положения на областном уровне предписывает федеральное законодательство. Структура органов МСУ будет определяться уже на местном уровне – её утвердят избранные депутаты представительных органов муниципальных округов.

Расходы на проведение первых выборов в новых муниципальных округах возьмёт на себя областной бюджет. Их дату в каждом из восьми районов назначит территориальная избирательная комиссия, после чего в течение пяти дней утвердит схему округов.

Законопроект определяет количество депутатов, избираемых по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. В Печорском, Струго-Красненском, Новоржевском, Опочецком, Красногородском и Пыталовском округах это соотношение составляет 10 к 5. В Невельском округе – 10 к 8, в Локнянском муниципальном округе – 11 к 4.

Главу муниципального округа депутаты изберут тайным голосованием из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса. Порядок такого отбора Собрание каждого округа определит самостоятельно.

«Будут установлены квалификационные требования, которым должны соответствовать кандидаты, что позволит более тщательно контролировать уровень профессиональной подготовки. Такой кандидат определённо должен обладать навыками хозяйственной деятельности и иметь опыт организационной работы, поскольку после избрания главой ему предстоит возглавить местную администрацию – исполнительно-распорядительный орган», - прокомментировал новый способ избрания глав председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер обратил внимание, что такая система уже опробована в областном центре, где так же из числа кандидатов, представленных на конкурс, в сентябре 2022 года депутаты городской Думы избрали Бориса Ёлкина главой города Пскова. «Глава муниципального образования – всё-таки в большей степени хозяйственная должность. Партийная принадлежность кандидата, которая на обычных выборах имеет решающее значение, здесь не так важна. Другое дело – профессиональные навыки, без них заявляться на такой конкурс точно нет смысла», - уверен Александр Котов.

Выборы в представительные органы вновь образованных муниципальных образований планируется совместить с сентябрьскими выборами губернатора Псковской области.