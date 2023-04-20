В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая

17:52, 20 апреля 2023, ПАИ

Парламент Латвии на заседании принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в День Победы 9 мая, сообщила парламентская пресс-служба сейма.

«В четверг, 20 апреля, сейм принял новый закон, согласно которому 9 мая по всей Латвии запрещается проводить в публичном пространстве отдельные публичные мероприятия, празднования, митинги, шествия и пикеты», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Весь день 9 мая и до 7:00 утра 10 мая запрещается применение пиротехники.

Напомним, что в 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы, впоследствии парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник освободителям Риги.