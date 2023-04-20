Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Латвии запретили праздновать День Победы 9 мая

Парламент Латвии на заседании принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в День Победы 9 мая, сообщила парламентская пресс-служба сейма.

«В четверг, 20 апреля, сейм принял новый закон, согласно которому 9 мая по всей Латвии запрещается проводить в публичном пространстве отдельные публичные мероприятия, празднования, митинги, шествия и пикеты», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Весь день 9 мая и до 7:00 утра 10 мая запрещается применение пиротехники.

Напомним, что в 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы, впоследствии парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник освободителям Риги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 апреля 2023

Выездная школа реставрации в Пскове пройдена наполовину

20 апреля 2023

Фермерские продукты теперь можно заказать с доставкой к поезду
20 апреля 2023

Движение по Троицкому мосту закроют для обустройства тротуаров

20 апреля 2023

Псковская область входит в число лидеров по продажам в сфере туруслуг – эксперт
20 апреля 2023

Четыре территории благоустроят в Пскове по итогам конкурса
20 апреля 2023

Схема движения автобусов изменится в Пскове из-за ремонта Троицкого моста
20 апреля 2023

Скопление змей обнаружили в Опочке
20 апреля 2023

Межрегиональные соревнования спасателей проходят в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...