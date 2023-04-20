Работа выездной школы реставрации в Пскове наполовину уже выполнена

18:36, 20 апреля 2023, ПАИ

Выездная школа реставрации достигла экватора, работа в полном разгаре. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».

«Можно считать, что полное погружение в работу на памятнике состоялось», — сообщенается в группе.

В псковском храме приобретают практические навыки будущие реставраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа и Донецкой Народной Республики.

Сегодня студенты работают над корректировкой обмеров после проверки и сведения проекций, обсуждают перечень необходимых работ на объекте.

По итогам работы школы планируется включить живопись церкви Георгия со Взвоза (1494) в перечень предметов охраны объекта культурного наследия. Кроме того, будет осуществлён забор проб из зондажей для последующих исследований.