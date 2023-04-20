Работа выездной школы реставрации в Пскове наполовину уже выполнена
Выездная школа реставрации достигла экватора, работа в полном разгаре. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».
«Можно считать, что полное погружение в работу на памятнике состоялось», — сообщенается в группе.
В псковском храме приобретают практические навыки будущие реставраторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа и Донецкой Народной Республики.
Сегодня студенты работают над корректировкой обмеров после проверки и сведения проекций, обсуждают перечень необходимых работ на объекте.
По итогам работы школы планируется включить живопись церкви Георгия со Взвоза (1494) в перечень предметов охраны объекта культурного наследия. Кроме того, будет осуществлён забор проб из зондажей для последующих исследований.
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