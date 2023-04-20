Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порховчане присоединились к акции «Верни герою имя»

Фото газеты «Порховский вестник»

Юнармейцы присоединились к всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

20 апреля юнармейцы прочли стихотворения о войне у мемориала «Дулаг-100», затем школьники и взрослые убирали мусор.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» инициировало акцию «Верни герою имя», приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия призваны напомнить жителям о великой истории нашей страны, обратить внимание людей на состояние воинских захоронений, привлечь добровольцев к их уборке.

Фото газеты «Порховский вестник»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 апреля 2023

Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей

20 апреля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Лучшая команда

20 апреля 2023

Проект «Мемориальный парк воинской славы» презентовали в Великих Луках

20 апреля 2023

Михаил Сутягинский: Потребители помогут выпускать БОПЭТ-плёнку высокого качества
20 апреля 2023

Порховчане присоединились к акции «Верни герою имя»
20 апреля 2023

Гидом буду!
20 апреля 2023

Михаил Ведерников посетил места отдыха мобилизованных в штабах в зоне СВО

20 апреля 2023

Андрей Маковский — о муниципальных реформах: Это резкий толчок в развитии


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...