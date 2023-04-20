Порховчане присоединились к акции «Верни герою имя»
Юнармейцы присоединились к всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
20 апреля юнармейцы прочли стихотворения о войне у мемориала «Дулаг-100», затем школьники и взрослые убирали мусор.
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» инициировало акцию «Верни герою имя», приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия призваны напомнить жителям о великой истории нашей страны, обратить внимание людей на состояние воинских захоронений, привлечь добровольцев к их уборке.
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