Порховчане присоединились к акции «Верни герою имя»

21:31, 20 апреля 2023, ПАИ

Юнармейцы присоединились к всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя». Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

20 апреля юнармейцы прочли стихотворения о войне у мемориала «Дулаг-100», затем школьники и взрослые убирали мусор.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» инициировало акцию «Верни герою имя», приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия призваны напомнить жителям о великой истории нашей страны, обратить внимание людей на состояние воинских захоронений, привлечь добровольцев к их уборке.