Успехов в начинаниях пожелал сотрудникам и активистам МСУ Александр Котов

08:46, 21 апреля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов с Днём местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что местное самоуправление – важный элемент гражданского общества, через который реализуется народовластие. По его словам, при грамотной организации именно местное самоуправление является самой действенной и наиболее адаптированной к решению местных задач формой хозяйственной деятельности на территориях.

«С учётом огромной значимости этого института в настоящее время в Псковской области проводится реформирование системы местного самоуправления – первые восемь районов уже преобразованы в муниципальные округа. Главная цель централизации муниципальной власти – сделать её максимально эффективной в решении вопросов местного значения. Достигнуть этого удастся через объединение ресурсов, новые возможности использования действующих финансовых механизмов, а также более активное вовлечение инициативных граждан в процесс общественного управления территориями», - уверен Александр Котов.

Он поблагодарил сотрудников и ветеранов органов местного самоуправления, активистов ТОС и всех неравнодушных граждан «за созидательную любовь к родной земле, гражданскую ответственность и добросовестный труд».

«Здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!» - пожелал Александр Котов.