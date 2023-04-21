Производителей свинины проверят в связи с распространением АЧС

09:21, 21 апреля 2023, ПАИ

В России возобновлены внеплановые проверки бизнеса в связи с африканской чумой свиней (АЧС), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

«Ситуация с АЧС в стране остается стабильно-напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки», — пояснили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что сегодня такую работу проводит государственная ветеринарная служба.

«Вопрос обеспечения эпизоотического благополучия территории РФ по АЧС находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе. Это предмет обсуждения на заседаниях постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства», — уточнили в Минсельхозе.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 постановления правительства № 336, основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия без согласования с органами прокуратуры могут быть поручения президента РФ, главы кабина, вице-премьеров, а также, требование прокурора. Ранее указания возобновить такие проверки в связи с АЧС дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены», — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что в настоящее время правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ. В него включили комплекс мероприятий для предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных.