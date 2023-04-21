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Общество

«Вахта Памяти» начнётся в Себежском районе 25 апреля

Областная акция «Вахта Памяти» пройдет на территории Себежского района Псковской области с 25 апреля по 8 мая. Об этом ПАИ рассказала руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры» и председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева.

Местом организации поисковых работ и размещения базового лагеря выбрана территория Идрицкой волости Себежского района, близ деревни Александрово и озера Пустое Могильно, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

«Мы ожидаем прибытия порядка 250 поисковиков. География нашего мероприятия по традиции большая. К нам едут поисковики из Беларуси, Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других соседних городов. Торжественное открытие «Вахты Памяти» состоится 25 апреля в 11:00 на территории базового лагеря близ деревни Александрово», – отметила Анна Шуняева.

Организатором экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением ООД «Поисковое движение России» при поддержке правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

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