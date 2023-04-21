В Госдуму внесли проект расширения внесудебной процедуры банкротства

22:59, 21 апреля 2023, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о её распространении на пенсионеров и некоторых других лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Документ направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Максимальный порог для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей. Кроме того, в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых единственным доходом является пенсия и отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, либо если они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождением ребёнка.

Сейчас эта процедура им недоступна. Это связано с тем, что при наличии у пенсионера или женщины в декрете долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причём оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом действующее законодательство ограничивает взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат.

Законопроект разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам — через семь лет. «Рассчитываем, что это поможет поддержать людей и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов», — пояснил в пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить вдвое — до 1 миллиона рублей — максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, а минимальный снизить вдвое — до 25 тысяч рублей. Он также предлагал предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет. Сейчас этот срок ограничен 10 годами.

Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.