Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района

08:59, 22 апреля 2023, ПАИ

Досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня в муниципалитете, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Выборы будут проходить два дня — 22 и 23 апреля. Жителям муниципалитета доступно 15 участковых избирательных комиссий.

На пост главы претендуют четыре кандидата: Елена Агаджанова («Партия Роста»), Алексей Борисов (ЛДПР), Юрий Кравцов («Единая Россия»), Станислав Янкевич (КПРФ).