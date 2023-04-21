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Политика

Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района

Досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня в муниципалитете, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Выборы будут проходить два дня — 22 и 23 апреля. Жителям муниципалитета доступно 15 участковых избирательных комиссий. 

На пост главы претендуют четыре кандидата: Елена Агаджанова («Партия Роста»), Алексей Борисов (ЛДПР), Юрий Кравцов («Единая Россия»), Станислав Янкевич (КПРФ).

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