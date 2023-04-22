Хромого мужчину разыскивают в Псковской области
Виталия Муравьевского 1972 года рождения разыскивают в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «След».
14 февраля он уехал в неизвестном направлении с двумя мужчинами нерусской национальности.
По информации родственников, Виталий добрый и отзывчивый. Был одет в чёрную чёрную шапку, чёрную зимнюю куртку, синие джинсы и утеплённые сапоги-пенники чёрного цвета.
Особые приметы: отсутствуют пальцы на одной ноге, на второй ампутирована половина стопы. При ходьбе хромает.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщите об этом в полицию по телефону 02 (102 по мобильному) или в поисковый отряд «След» по номеру +7-911-376-76-76.
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