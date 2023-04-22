Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах
Паводковая обстановка на территории ряда районов Псковской области меняется в лучшую сторону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
В результате мониторинга, проводимого оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, установлено улучшение паводковой обстановки на территории Великолукского и Пушкиногорского районов.
«Приусадебные участки и автодороги освобождаются от воды, ситуация нормализуется. Главное управление МЧС России по Псковской области желает вам солнечных, а главное, безопасных выходных!» — отметили в ведомстве.
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