Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах

12:24, 22 апреля 2023, ПАИ

Паводковая обстановка на территории ряда районов Псковской области меняется в лучшую сторону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В результате мониторинга, проводимого оперативными группами местных пожарно-спасательных гарнизонов, установлено улучшение паводковой обстановки на территории Великолукского и Пушкиногорского районов.

«Приусадебные участки и автодороги освобождаются от воды, ситуация нормализуется. Главное управление МЧС России по Псковской области желает вам солнечных, а главное, безопасных выходных!» — отметили в ведомстве.