Роспотребнадзор предупредил об опасности отравления грибами

10:02, 23 апреля 2023, ПАИ

В апреле стартовал весенний грибной сезон. В связи с этим Роспотребнадзор рассказал о рисках отравления грибами.

По словам представителей ведомства, отравления грибами из года в год являются самой распространённой формой отравления. Среди распространённых причин — незнание видов грибов, неправильное приготовление, а также приобретение грибов с рук.

«Поскольку все грибы легко впитывают вредные вещества, даже заведомо съедобные грибы, выросшие недалеко от трасс, помоек или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья и жизни потребителей», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Особое внимание представители ведомства просят обратить на выбор шампиньонов: они должны быть белого цвета, бежевого или буроватого. Очень тёмный гриб — перезревший, мягкий — начал гнить. Также испорченные шампиньоны могут быть скользкими или иметь посторонний запах.

«Потрогайте гриб. На нём не должно оставаться вмятин, если вы придавите шляпку пальцем», — посоветовали представители ведомства.