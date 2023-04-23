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Политика

Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России – Игорь Сопов

Опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Псковской области признали одним из лучших в России. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов губернатору области Михаилу Ведерникову. Глава региона опубликовал видео совещания в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: скриншот из видео в телеграм-канале Михаила Ведерникова

Псковская область подала заявку в ЦИК России на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования, 10 сентября.

Как подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов, сейчас специалисты регионального избиркома выезжают в муниципалитеты, проводят встречи с главами районов, политическими партиями, чтобы ни у кого не оставалось вопросов о ДЭГ.

«Рассчитываем, что ЦИК одобрит заявку нашей области», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, сейчас регион активно готовится к проведению IV Форум молодёжных избирательных комиссий, который состоится 18–19 мая. Форум попал в перечень мероприятий Росмолодёжи, поэтому его участники смогут выиграть гранты на реализацию своих проектов. Также на встрече Игорь Сопов представил разработанную информационную листовку.  

Ранее сообщалось, что избирком Псковской области принял участие во всероссийском форуме «Психология выборов».

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