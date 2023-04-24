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Общество

Исключить английский язык из школьной программы предлагает депутат

Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев из фракции «Единая Россия».

«Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», - сказал он, передает РИА Новости. 

Депутат отметил, что английский язык стал международным только благодаря тому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».

«Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия», - добавил он.

Султан Хамзаев подчеркнул, что сегодня «с трудом» нашлось место для начальной военной подготовки в школьной программе, а такие классические предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования. В школах нужно думать в первую очередь о здоровье и психологическом состоянии ребенка: физкультура, психология, активности по дополнительной социализации ребёнка, заключил он.

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