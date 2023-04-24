Врач посоветовала дачникам привиться от столбняка

09:02, 24 апреля 2023, ПАИ

Вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона стоит взрослым людям, которые не делали эту прививку в последние 10 лет, особенно дачникам и сельскохозяйственным работникам, сообщила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова.

«Вакцинация — единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания», — приводит слова Большаковой РИА Новости.

По словам врача, для вакцинации обычно используется бивалентная вакцина сразу и от столбняка, и от дифтерии. Если человек в последние 10 лет не прививался, то это означает, что он не защищен от этих заболеваний. Следовательно, ему нужно в ближайшее время посетить поликлинику по месту прикрепления, чтобы вакцинироваться.

«Столбняк — это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и обладает высокой летальностью. Оно не передается от человека к человеку. Заражение происходит при попадании возбудителя в кровь, поскольку столбнячная палочка начинает вырабатывать опасный токсин только в бескислородных условиях. Иногда для инфицирования достаточно ссадины или царапины, но особую опасность представляют именно глубокие раны», — подчеркнула собеседница агентства.

Она также отметила, что возбудитель столбняка чаще всего встречается в почве или на загрязненных землей предметах. Поэтому в группе риска находятся, в частности, дачники, работники сельского хозяйства. Именно поэтому в случае серьезной травмы — например, во время дачных работ — нужно обязательно обратиться в травмпункт. Врачи окажут пациенту необходимую помощь и предложат вакцинироваться.

«После того как человек заразился столбняком, начинается инкубационный период, который длится от одной до трех недель. После проявляются первые симптомы: появляются тянущие боли в области раны, бессонница и головные боли, усиливаются рефлексы мышц, они становятся напряженнее. Непривитые люди погибают в большом количестве случаев. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания», — добавила Большакова.