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Общество

50% псковичей считают английский язык полезным для карьеры – опрос

Самым полезным для карьеры сегодня и в будущем псковичи считают знание английского и китайского языков. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй пскович (50%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский. Другие языки упоминались гораздо реже: в важности владения немецким убеждены 5%, итальянским, японским и арабским — по 2%. Каждый пятый (20%) констатирует, что в его работе не нужен никакой иностранный язык.

О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (64%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (13%).

По мнению горожан, владение английским и китайским языками не утратит своей значимости и в ближайшие десятилетия: 46% опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский, каждый четвертый (22%) уверен в пользе изучения китайского. По 4% думают, что их детям потребуется умение говорить по-немецки и по-испански, по 2% уверены в важности арабского, французского, японского и итальянского, еще 2% назвали другие варианты. Лишь 6% опрошенных полагают, что их ребенку знание иностранных языков не пригодится.

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