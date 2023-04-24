Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам компании в Великих Луках
Нарушения трудового законодательства выявлены в ООО «ДП «ВИКОНТ» в Великих Луках в ходе прокурорской проверки. Установлено, что организация несвоевременно выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
По требованию прокуратуры в адрес ООО внесено представление и в интересах граждан в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.
В итоге сотрудникам компании выплатили зарплату.
Комментарии: 0 Обсудить >>>