Отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники

12:46, 24 апреля 2023, ПАИ

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.

С 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.