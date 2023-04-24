В Пскове завершаются исследовательские работы в храме Георгия со Взвоза

13:14, 24 апреля 2023, ПАИ

В Пскове завершаются исследовательские работы в храме великомученика Георгия (со Взвоза) в рамках проекта «Наследники мастеров». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

С 16 по 25 апреля в рамках реализации проекта межрегионального слета молодых реставраторов «Наследники мастеров» совместно с общероссийской общественной организацией «Союз реставраторов России» проходят исследовательские работы фресок храма.

На закрытии слета участники проекта выскажут предложения по графической реконструкции храма XVI века.

В слёте принимают участие специалисты из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Донбасса. В программе семинара лекции для реставраторов под названием «Камень – дерево – металл: как сохранить», по завершении которых участникам вручат письменные подтверждения того, что они повысили свой профессиональный уровень и прошли обучение в течение 16 академических часов.

«Есть планы превратить это в систематическую работу, ежегодную или хотя бы не реже одного раза в два года. Сегодня псковская площадка очень большая и насыщена проектами», — отмечал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.