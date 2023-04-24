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Общество

Путин поддержал идею Турчака уравнять выплаты бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Так он отреагировал на предложение вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России», главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака. На встрече с главой государства политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выравнялось. 

«Вопрос, который вы затронули в середине вашего доклада, на него нужно обратить особое внимание и безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это принципиальный вопрос, и нужно добиться этого равенства», - сказал Путин на встрече с Турчаком.

В ходе встречи Турчак отметил, что в положении мобилизованных контрактников и добровольцев в этой сфере сейчас остаются диспропорции.

«Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился. А контрактник - только если он непосредственно на передовой», - приводит слова Турчака «Интерфакс».

Он пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам», и предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции». «Так и надо сделать», - поддержал его президент.

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