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Общество

Ученики Ольгинской гимназии побывали на экскурсии в «Медиацентре 60»

Ученики 7 и 8 классов Ольгинской гимназии побывали на экскурсии в Издательском доме «Медиацентр 60» сегодня, 24 апреля.

На площадках медиахолдинга 20 школьников познакомились с профессией журналиста.

Ребята узнали, как рождается контент в различных СМИ: в информагентстве, на радио, телевидении, в газете.

Для начала школьники провели пресс-конференцию в медиацентре ПАИ. Этот формат позволил ребятам задать классному руководителю все интересующие вопросы по проектной деятельности, которая активно ведется в школе.

Также школьники побывали в студии радио «Серебряный дождь», «7 Небо» и «Радио Дача». Там они примерили на себя роль радиоведущих, в акустических кабинах от души покричали, а потом сделали фото. Один из учеников записал песню в собственном исполнении. После обработки на специальном пульте гимназисты слушали исполнение песни товарища в различной манере и различными голосами.

После знакомства с техническими возможностями современнейшей радиостудии школьники отправились в телестудию канала «Первый Псковский». Там они познакомились с процессом создания ТВ-новостей и программ и на некоторое время погрузились в телевизионную кухню. Оказалось, что читать с суфлера подводки к новостям не так-то просто.

В завершение экскурсии сотрудники медиахолдинга ответили на вопросы ребят об оборудовании, о профессии, о том, почему в профессии в общем и медиахолдинге в частности найдется работа для всех увлеченных, умных и талантливых, как, поменяв 13 профессий, прийти к тому, что нравится, и как не устать от одной и той же работы. 

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Ученики Ольгинской гимназии побывали на экскурсии в «Медиацентре 60»

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