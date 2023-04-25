Василий Парильщик наступил по народному календарю

08:15, 25 апреля 2023, ПАИ

Святого, память которого отмечают 25 апреля, звали Василием Парийским. В VIII веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.

Однако русский народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. «Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.