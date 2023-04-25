Названы предложения для самых высокооплачиваемых специалистов в Пскове

09:38, 25 апреля 2023, ПАИ

Названы предложения для самых высокооплачиваемых специалистов в Пскове в апреле, сообщает сервис SuperJob.

Больше всего в городе в апреле предлагают врачу-терапевту − от 80 000 руб. Ведущему специалисту по продажам в одном из крупнейших мировых операторов связи готовы платить от 70 000 руб. Также работодатель предлагает обучение и программу адаптации для новых сотрудников и ежемесячную премию (без потолка).

Менеджеру по работе с ключевыми клиентами в крупнейшем российском банке предлагают от 64 000 руб. Из бонусов от работодателя также мобильная связь, корпоративный ipad и оплата транспортных расходов, корпоративное обучение в виртуальной школе компании, расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких, бесплатную подписку на сервисы, скидки на продукты компаний-партнеров, корпоративную пенсионную программу и ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.

Замыкают рейтинг апреля в Пскове вакансии врача-инфекциониста (от 60 000 руб.) и менеджера по работе с клиентами в крупном коммерческом банке (от 60 000 руб.).

Самой высокооплачиваемой вакансией апреля в таких городах оказалось предложение для технического директора в Сыктывкаре в компании из области пожарной безопасности, охраны труда, системной интеграции и информационных технологий на крупных производственных объектах на зарплату от 200 тыс. руб.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в апреле — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, информационных технологий и квалифицированных рабочих.



Среди интересных предложений в Сургуте, Нижнем Тагиле, Пскове, Чебоксарах, Якутске — вакансии медицинского персонала. Например, врачу-хирургу в Чебоксарах предлагают до 170 000 руб., врачу ультразвуковой диагностики в Нижнем Тагиле − от 100 000 руб., врачу - акушеру-гинекологу в Сургуте − от 84 000 руб., врачу-терапевту в Пскове − от 80 000 руб.



В Смоленске среди лучших по оплате — вакансия агронома (до 124 тыс. руб.), в Новороссийске — водителя с личным грузовым автомобилем (150 000 руб.)., в Туле — водителя категории E (до 130 000 руб.), в Чебоксарах — главного конструктора (от 170 тыс. руб.).