Дорогу Ольша – Вележ – Усвяты – Невель начнут ремонтировать в этом году

12:24, 25 апреля 2023, ПАИ

Дорогу Ольша – Вележ – Усвяты – Невель начнут ремонтировать в этом году. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, передает корреспондент ПАИ.

«По дороге Ольша – Вележ – Усвяты – Невель. Её состояние ужасное, нецелесообразно было выделять на нее деньги, так как нам обещали, что ее примут в федеральную собственность», - сказал Станислав Стармолотов.

Но, продолжил руководитель профильного комитета, Росавтодор уведомил о том, что передача дорог в федеральную собственность по всей стране приостановлена.

«В этом году приступим в итоге к ее ремонту. Начнем с двух самых непростых участков общей протяженностью в 30 километров, затем в течение трех лет мы эту дорогу приведем в порядок», - сказал Станислав Стармолотов.