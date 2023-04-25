Проекты псковских вузов стали победителями грантового конкурса Росмолодежи

14:19, 25 апреля 2023, ПАИ

Два вуза Псковской области стали победителями грантового конкурса Росмолодежи среди организаций высшего образования. Об этом ПАИ сообщили в правительстве региона.

Псковский государственный университет отмечен сразу в пяти номинациях: «МыВместе», «Объединяй», «Будь здоров» , «Береги» и «Ты не один». Так, федеральную поддержку получат проекты «Амбассадоры добра», «Курган Дружбы» и «Студенческие игры ГТО», а также молодежная патриотическая акция «Ольгинский десант» и адаптационный комплекс мероприятий для первокурсников «Ты не один». Общая сумма пяти грантов — более 10 млн рублей.

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия стала победителем в номинации «Расскажи о главном» с проектом «Студенческий медиацентр «РостОК». На его реализацию вуз получит более 800 тыс. рублей.

Отметим, в этом году на конкурс со всей России поступило около 2,3 тыс. проектов от 340 учебных заведений Российской Федерации. Победителями признаны более 680 проектов. Общий объем финансирования составил почти 900 млн рублей.